Use, ufficiale: sbarca a Empoli De Leone

Alla nuova Use Computer Gross mancava ancora uno dei tasselli più importanti ed ora anche questo vuoto è stato riempito. Il nuovo pivot della squadra è infatti Matteo De Leone, classe 1997, reduce da due stagioni a Ruvo di Puglia. Per lui si tratta di un ritorno in Toscana visto che, nelle annate 2016/2017 e 2018/2019 ha militato in serie B nella Fiorentina (un anno anche con Simone Berti). Da lì è passato a Matera e poi, appunto, in Puglia mentre la sua carriera Senior era iniziata a Formia in serie C e poi subito al Mola basket. Negli ultimi due campionati ha viaggiato col 60% dal campo e 6 rimbalzi a partita e coach Corbinelli, dopo averlo seguito, ha scelto di puntare su di lui per una casella quantomai importante.