Via del Ferrone sarà illuminata completamente, programmati i lavori

Inizieranno lunedì 2 agosto i lavori di realizzazione dell'impianto di illuminazione in via del Ferrone nel tratto attualmente sprovvisto.

L'intervento di Silfi sarà effettuato con un cantiere mobile e comporterà la chiusura della strada tra via di Soffiano e via dei Morelli. Per garantire l’accessibilità ai mezzi di soccorso e ai veicoli diretti ai passi carrabili del complesso immobiliare Klab (in corrispondenza dei numeri civici 17 e 15/B), l'intervento è stato suddiviso in tre fasi e le lavorazioni saranno effettuate in orario 8:30-17:30 con le seguenti modalità: escluse le domeniche.

fase 1 – da 2 al 14 agosto

I lavori interessano il tratto dal numero civico 17 (escluso passo carrabile lato via di Soffiano) al numero civico 15/B (escluso passo carrabile lato via Morelli).

fase 2 – dal 16 al 21 agosto (escluso domenica)

Il cantiere si svilupperà nel tratto da via di Soffiano al numero civico 17 (escluso passo carrabile lato via Soffiano).

fase 3 – dal 23 agosto al 19 settembre

I lavori si svolgeranno nel tratto dal numero civico 15/B (escluso passo carrabile lato via dei Morelli) al numero civico 8/A.

Nelle tre fasi la strada sarà chiusa con itinerari alternativi per i mezzi di soccorso, i frontisti e i veicoli diretti ai passi carrabili in corrispondenza dei numeri civici 17 e 15/B: per i veicoli provenienti da Porta Romana da via Foscolo-via di Santa Maria a Maria a Marignolle; da via di Soffiano-via di San Carlo (limite di larghezza 2,20 metri)-via Piana-via di Santa Maria a Marignolle-via dei Morelli; da via delle Bagnese-via di San Quirichino (limite di larghezza 1,50 metri)-via Santa Maria a Marignolle-via dei Morelli.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa