Abc, ufficiale la conferma di Verdiani

Un’altra conferma, quella di un altro castellano doc. Dopo l’ultima stagione in cui ha deciso di restare lontano dal parquet a causa dell’emergenza sanitaria, Yuri Verdiani si prepara a tornare in campo in maglia Abc Solettificio Manetti. Ala classe ’92, nato e cresciuto con il gialloblu cucito addosso, Yuri torna dunque al servizio del sodalizio castellano portando esperienza e fisicità nel pitturato.

“Sono felice di tornare a respirare l’odore del parquet – spiega Yuri -. In questo anno di stop forzato la pallacanestro mi è mancata tantissimo. La palestra, le partite, gli allenamenti ma soprattutto la mia squadra. E adesso, finalmente, è arrivato il momento di riallacciarsi le scarpe e tornare in campo con i miei compagni per proseguire il nostro percorso, divertirci e lottare insieme per dei grandi obiettivi. Con la speranza di tornare ad emozionarci insieme ai nostri tifosi in tribuna. Sicuramente – conclude – ci aspetta un campionato impegnativo, ma sono più motivato che mai e pronto a ripartire da dove ci siamo salutati”.

Fonte: Abc - Ufficio stampa