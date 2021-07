Acquista online una piscina ma è una truffa: individuato e denunciato il responsabile

Mille euro per una piscina completa di pompa, acquistata online che però non è mai arrivata all'acquirente. Il responsabile della truffa, un cittadino pakistano residente nella provincia di Napoli con precedenti penali e di polizia, è stato individuato e denunciato dai carabinieri di Anghiari.

Dopo aver messo in vendita tramite un sito di e-commerce la piscina, il cliente, un uomo residente ad Anghiari, si è accordato con quello che poi si è rivelato un finto venditore. Una volta accreditata la somma su una carta prepagata, lo sfortunato acquirente non ha più ricevuto alcuna notizia dal venditore. Inutili i tentativi di contattarlo, poiché subito dopo aver ricevuto la transazione, il sedicente commerciante ha fatto perdere le proprie tracce e l'acquirente non ha mai ricevuto la piscina.

I carabinieri sono riusciti, dopo una complessa attività investigativa, a rintracciarlo per poi bloccare nell'immediato la carta prepagata e procedere alla denuncia per il reato di truffa.