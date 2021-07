Auto in sosta per 34 ore, ticket sale a 130 euro: la denuncia di Bergamini (Fi) la risposta di Firenze Parcheggi

"Questo è come Firenze attrae i turisti da tutto il mondo. Una tariffa esorbitante!" Così comincia il post, pubblicato su facebook dalla deputata di Forza Italia Deborah Bergamini, con una fotografia che ritrae la cifra spesa in un parcheggio di Firenze, ovvero 131,10 euro. Il post della deputata, e sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento, prosegue spiegando che l'auto da lei lasciata nel parcheggio ha sostato dalle 9.30 di mattina fino alle 19.20, del giorno successivo. "La cosa più triste è stata vedere tanti altri che, come me, si sono ritrovati davanti a questo costo eccessivo. È vero - si conclude il post, pubblicato il 29 luglio - la tariffa è pubblicata ma questo non significa che non sia un prezzo folle".

Oggi è giunta la risposta dell'azienda che ha in gestione il parcheggio, ovvero Firenze Parcheggi. L'azienda spiega che il parcheggio, in questo caso a Santa Maria Novella, è dedicato alla sosta breve "per garantire la continua disponibilità di posti auto". Di seguito la nota di Firenze Parcheggi:

"In riferimento a quanto scritto su Facebook dall’Onorevole Deborah Bergamini, Firenze Parcheggi precisa quanto segue: l’Onorevole ha parcheggiato per 34 ore all’interno di un parcheggio - quello Stazione-Santa Maria Novella - dedicato alla sosta breve, la cui tariffa è pensata specificatamente per disincentivarne l’utilizzo per periodi lunghi.

La posizione di quel parcheggio è strategica per la fruizione dei servizi del centro storico. La scelta aziendale è stata dunque quella di applicare una tariffa che favorisca la sosta breve, garantendo così la rotazione e la continua disponibilità di posti auto al cittadino. Tale scelta è peraltro adottata in tutte le principali città europee. Diversamente dal parcheggio Stazione SMN, utilizzato dall’On. Bergamini, altri nostri parcheggi in zona, a poche centinaia di metri dalla stazione, sempre centrali, nell’area della Fortezza da Basso, prevedono costi anche per la lunga permanenza. A titolo esemplificativo 34 ore al “Binario 16” o a “Stazione Fortezza Fiera” (utilizzati anche per l’interconnessione ferroviaria di SMN), costano rispettivamente 54,40 e 36 €. Altri parcheggi quali “Parcheggio Porta al Prato” o “Parterre” hanno tariffe giornaliere rispettivamente da 20 e 15 euro e consentono di raggiungere il centro con una breve passeggiata o con il minibus elettrico e/o la tranvia. Certi di aver chiarito il funzionamento del sistema della sosta fiorentina, speriamo di avere ancora l’On. Bergamini nostra gradita ospite, magari in altri parcheggi".