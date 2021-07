Colpisce auto in sosta e fugge, nei guai 36enne a Empoli

Hanno urtato delle auto in sosta e sono scappati, ma la polizia li ha trovati. Il fatto è avvenuto a Empoli nella serata di mercoledì 28 luglio. Alle 23.30 in via Sanzio vicino al Centro*Empoli la polizia ha individuato un'auto sospetta con due persone a bordo.

Durante il controllo, è arrivata la segnalazione da un cittadino empolese: un'auto identica a quella fermata aveva urtato due macchine e poi era fuggita, il tutto in via Guicciardini. L'auto fermata aveva infatti grossi danni alla carrozzeria nella parte anteriore. La vettura aveva targa polacca e all'interno erano presenti due persone di origini georgiane. Il condicente, un 36enne, è stato sanzionato per essere fuggito senza prestare assistenza e per aver guidato senza patente.

Inoltre il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo ed affidato alla SCAF di Firenze. I proprietari delle due autovetture sono stati immediatamente contattati e avvisati di quanto accaduto, cosi potranno essere risarciti per i danni subiti dal fondo europeo competente.