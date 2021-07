Danneggia motorini e colpisce una persona, denunciato

Ha creato disordini in centro a Lucca, per questo un 43enne è stato denunciato. Residente nel Lazio, l'uomo era ubriaco quando ha aggredito in zona Porta San Gervasio un 34enne, che ha ricevuto sette giorni di prognosi. Non contento ha danneggiato sei motorini a Porta Elisa. Con l'aiuto dei testimoni gli uomini della Volante della Questura di Lucca hanno individuato il soggetto e lo hanno accompagnato in Questura per le formalità di rito. È al vaglio della Divisione Anticrimine la sua posizione per l'emissione di un figlio di via obbligatorio dal territorio del comune di Lucca