Esplosione in un'abitazione a Sarteano, due feriti: danni allo stabile

Questo pomeriggio si è verificata un'esplosione all'interno di un'abitazione nel centro storico di Sarteano. Sul posto, in via del Sole, sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Siena.

Lo scoppio di una bombola del gas avrebbe provocato l'esplosione, che ha causato danni allo stabile e che nel momento si trovava quasi tutto vuoto. Risultano danneggiate anche alcune abitazioni adiacenti.

Sono rimaste coinvolte due persone, prese in carico dai sanitari del 118. Tra queste una persona anziana che non risulta, a quanto si apprende, essere in pericolo di vita. Sul posto anche i carabinieri.