GiovaniSìVaccinano, gazebi in Toscana: il consigliere Dika in sette località

Parte oggi il progetto “GiovaniSìVaccinanano”, con gazebo e volontari che in otto diverse località della costa toscana scenderanno in strada tra le 18 e le 22, nei luoghi più frequentati dai giovani, per sensibilizzare ragazze e ragazzi (e giovani fino a 40 anni) a vaccinarsi contro il Covid. L’iniziativa vede la stretta collaborazione della Regione con Anci Toscana, le Asl Nord Ovest e Sud Est e associazioni di volontariato come Misericordie, Croce Rossa e Anpas.

Bernard Dika, consigliere del presidente della Toscana Giani per le politiche giovanili, sarà oggi 31 luglio alle 18 a Marina di Pisa in via della Repubblica pisana 68 (assieme al sindaco della città e all’assessora regionale all’istruzione Nardini), quindi alle 19 a Livorno in piazza Domenicani nei pressi della Ponceria, alle 20.45 a Follonica con l’assessore all’economia e al turismo Marras e alle 21.50 a San Vincenzo in piazza Mischi. Domenica 1 agosto sarà alle 18 a Viareggio in piazza Puccini, sul Lungomare, alle 19.15 in piazza Garibaldi a Forte dei Marmi e alle 20.30 sul pontile di Marina di Massa nel viale Vespucci all’altezza del civico 22.

Fonte: Regione Toscana - Ufficio stampa