I 'No Green Pass' sono tornati nelle piazze: manifestazioni non preavvisate a Firenze e Livorno

Anche in Toscana, come in altre regioni italiane, non è mancato oggi il ritorno delle manifestazioni 'No Green Pass'. Dopo la scorsa settimana, oggi a Firenze e Livorno si sono verificate due manifestazioni non preavvisate.

Nel capoluogo di regione secondo la questura, sono circa 400 le persone che si sono riunite questo pomeriggio in piazza della Signoria. I manifestanti hanno anche fatto un corteo fino a piazza della Repubblica per poi tornare indietro. La Digos ha identificato circa 30 partecipanti per denunciarli ai sensi della pubblica sicurezza, per manifestazione non preavvisata. Per chi non indossava la mascherina inoltre sono previste multe da 400 euro. Sul posto anche la Scientifica, che ha girato dei video che saranno utili all'identificazione dei partecipanti, oltre alle immagini che saranno fornite dalla videosorveglianza cittadina.

A Livorno la polizia ha identificato 53 persone, nella partecipazione di un'altra manifestazione non preavvisata contro il green pass. Nella città labronica erano circa 300 i partecipanti, anche con i bambini. All'arrivo delle prime persone in piazza Municipio, la polizia ha iniziato l'identificazione, intorno alle 17.30. La manifestazione è poi proseguita con un corteo per le vie del centro e la polizia ne ha documentato tutte le fasi.