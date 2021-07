Impiegare chi ha il RdC: 20 progetti a Pescia

Sono circa 750 i cittadini di Pescia che hanno presentato domanda dal 2019 per il reddito di cittadinanza. Per impiegare quelli di loro che lo hanno effettivamente ottenuto, in attività che siano utili alla collettività, per un massimo di 16 ore settimanali, l’amministrazione comunale ha messo a punto ben 20 progetti che li coinvolgano come previsto dalle normative vigenti, riprese anche dai vari decreti ministeriali emanati anche in questa fase pandemica.