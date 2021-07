Auto fuori strada, muoiono marito e moglie a Bucine

Una coppia è deceduta dopo un incidente stradale a Bucine. Un uomo di 87 anni e una donna di 70 non ce l'hanno fatta: la loro auto si è scontrata contro un muretto per poi finire in un fossato. Entrambi hanno perso la vita sul colpo.

L'incidente è avvenuto in via Piana verso le 8 di oggi, sabato 31 luglio. Le due persone decedute erano entrambi residenti a Bucine.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco assieme ai sanitari inviati dal 118 e ai carabinieri. Sono in corso accertamenti.