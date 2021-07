Lite sfocia in accoltellamento a Certaldo: soccorso il ferito, individuato il responsabile

Una lite è sfociata in aggressione con accoltellamento a Certaldo. È successo in un'abitazione questo pomeriggio dove, un 28enne della provincia di Siena ha ferito un 35enne di origine albanese, per poi fuggire subito dopo a bordo di un'auto. Sulla vicenda indagano i carabinieri. La causa del litigio al momento sarebbe riconducibile a ragioni sentimentali.

L'uomo ferito si è recato autonomamente alla stazione dei Carabinieri di Certaldo, che hanno allertato i soccorsi e avviato le indagini. Sul posto è intervenuto l'elisoccorso che ha trasportato l'uomo, cosciente, all'ospedale Careggi di Firenze dove è stato ricoverato. Non sarebbe in pericolo di vita. L'aggressore, individuato subito e ricercato dai carabinieri di Certaldo, si è spontaneamente presentato ai carabinieri di Monteriggioni.

Le indagini proseguono per definire la vicenda, sia da parte dei militari di Certaldo che della Compagnia di Empoli, in collaborazione con i carabinieri della provincia di Siena.