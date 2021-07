L'odore di marijuiana dal suo zaino lo tradisce: arrestato a Firenze

Il forte odore di marijuana che proveniva dal suo zaino lo ha incastrato. È successo a Firenze: gli agenti si sono avvicinati al soggetto, un giovane 24enne fiorentino, e lui ha provato a camminare più veloce ma è comunque stato fermato. Sequestrati alcuni grammi di droga.

La polizia di San Giovanni, che stava pattugliando la zona nei pressi di viale Giovane Italia ieri pomeriggio, ha esteso la perquisizione anche nell'abitazione del giovane a Campi Bisenzio. Qui sono stati ritrovati in camera da letto, bilancini di precisione, materiale per il confezionamento della droga e sostanza stupefacente. Il ragazzo è stato arrestato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio. In totale sono stati sequestrati dagli agenti oltre 40 grammi di marijuana.