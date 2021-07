Illuminazione ampliata e a led a Quarrata

Ieri, venerdì 30 luglio, la giunta comunale di Quarrata ha approvato un progetto di estensione della rete dell’illuminazione pubblica quarratina: 42 nuovi punti luce andranno ad illuminare strade ad intensa frequentazione che attualmente ne sono carenti. Proseguendo il lavoro di conversione a led dell’intera rete cittadina, i nuovi apparecchi illuminanti saranno a tecnologia led, ad alta efficienza energetica, in grado di ridurre automaticamente la potenza assorbita nelle ore di funzionamento notturno per garantire un ulteriore risparmio energetico.

Nello specifico saranno coinvolte due importanti arterie cittadine: via Firenze e via Statale Fiorentina.

Nel tratto di via Firenze, compreso tra la nuova rotatoria tra via Chiti e via Belli e l'incrocio con via Bocca di gora e Tinaia, è prevista l'estensione dell'impianto di pubblica illuminazione mediante l'installazione di 10 nuovi punti luce.

Sulla strada Statale Fiorentina sono invece previsti due distinti interventi. Il primo interessa la frazione di Barba e l’area commerciale cosiddetta "SuperOlmi", dove si andrà ad intervenire proseguendo dall'illuminazione esistente fino all'intersezione con via di Mezzo. In questo tratto sono previsti 14 nuovi punti luce e la realizzazione di 2 attraversamenti pedonali luminosi.

Il secondo tratto interessa le frazioni di Sant’Antonio e Olmi indicativamente tra il numero civico 184 di via Statale fino al ponte sul torrente Quadrelli, per un totale di ulteriori 18 nuovi punti luce.

Dopo l’approvazione in giunta possono adesso iniziare le procedure di affidamento dei lavori, la cui conclusione è prevista entro la fine dell’anno. L'importo complessivamente stimato per l’intervento è di 163.200 euro.

Fonte: Comune di Quarrata - Ufficio stampa