Arriva un nuovo, prestigioso riconoscimento internazionale per il professor Mauro Guerrini. Il nostro concittadino è stato infatti nominato per il periodo 2021-23 nell'Advisory Committee di Ifla Faife (Free Access to Information and Freedom of Expression committee), organismo che promuove la causa della libertà d'espressione, aspetto cruciale per biblioteche e bibliotecari, monitorando lo stato di questa libertà in diversi Paesi. Si tratta di un altissimo riconoscimento che, nel suo caso, va ad aggiungersi a molti altri già avuti nella sua carriera e che costituisce un orgoglio anche per la nostra città.

L'obiettivo generale di Ifla/Faife è quello di aumentare la consapevolezza della correlazione essenziale tra il concetto di biblioteca ed i valori della libertà intellettuale. Per raggiungere questo obiettivo raccoglie e diffonde documentazione e si propone di stimolare un dialogo sia all'interno che all'esterno del mondo bibliotecario, un impegno fondamentale per tutelare la libertà intellettuale e quella di espressione. La nomina ha ricevuto anche il plauso dell’Associazione italiana biblioteche che, con un comunicato, ha espresso “soddisfazione per la nomina di Mauro Guerrini a questo organismo molto prestigioso e strategico visto che tutela protegge i valori della libertà intellettuale e della libertà di espressione che l’Ifla considera collegati in maniera essenziale al concetto stesso di biblioteca”. “Mauro Guerrini – prosegue la nota - si è sempre occupato di temi legati a Faife con particolare riferimento ai temi legati all’accesso aperto e, nel 2014, ha ospitato all’Università di Firenze la Lectio Magistralis di Alex Byrne (Chair di Faife dal 1997 al 2003)”.

Marco Mainardi