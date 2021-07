Molestie nei confronti della ex, denunciato nell'Aretino

Dopo la fine della relazione, ha iniziato a molestare per mesi e in diversi modi la propria ex compagna. Per questo un uomo tedesco, residente ad Arezzo, è stato denunciato per il reato di molestie dai carabinieri di Anghiari. Una volta lasciati, l'uomo avrebbe cominciato a tempestare di telefonate la ex, anche a notte fonda, con conversazioni per lo più dal contenuto erotico e vessatorio. Oltre alle chiamate, l'uomo faceva recapitare presso la residenza della donna tramite corriere, alcuni pacchi regalo. Questi venivano puntualmente rispediti al mittente, proprio perché indesiderati.

La donna, arrivata al limite dato il comportamento dell'uomo, si è rivolta ai carabinieri. I militari, dopo gli accertamenti, hanno proceduto alla denuncia.