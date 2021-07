Musei in prima serata anche a agosto a Empoli

Due rassegne, una rivolta al pubblico degli adulti e una a quello dei più piccoli, per un totale di 11 appuntamenti dedicati all’approfondimento della storia, del patrimonio artistico e culturale e delle tradizioni di Empoli, hanno animato nel mese di luglio i musei cittadini. Oltre 100 persone hanno partecipato alle attività in programma, riservate ad un numero necessariamente ridotto di utenti, che in diverse date hanno comunque registrato il tutto esaurito.

«Uno sforzo organizzativo che, nonostante il perdurare dell’emergenza sanitaria, si è rivelato vincente e che ha portato molti cittadini a scoprire o a riscoprire le collezioni museali e la storia di Empoli - dichiara Giulia Terreni, assessore alla cultura e al turismo di Empoli -. In questi mesi abbiamo lavorato molto nel rinnovare e potenziare l’offerta del sistema museale cittadino: dalla definizione dell’immagine unica in grado di dare un’identità ben riconoscibile ai nostri musei, alla realizzazione del sito del sistema dove è possibile trovare agilmente tutte le informazioni utili alla visita. Questo ricco calendario di appuntamenti che ha condotto così tante persone nei musei, rappresenta perfettamente la volontà dell’amministrazione di investire nella cultura e nel turismo».

Nel mese di agosto, pur non essendo in programma attività guidate o laboratori, i Mu6ei di Empoli saranno aperti come di consueto secondo gli orari disponibili sul sito www.empolimusei.it.

CERTFICAZIONE VERDE COVID-19 - Ricordiamo che dal 6 agosto 2021 entreranno in vigore le misure disposte dal D.L. 105/2021 che prevedono quale requisito per l’accesso ai musei e agli altri istituti culturali il possesso della Certificazione Verde Covid-19 e la presentazione di un documento d’identità in corso di validità.

Un invito quindi a tutti gli empolesi e, più in generale a tutti gli appassionati, ad approfittare del mese di ferie per eccellenza per venire a scoprire il patrimonio conservato nei nostri musei in tutta sicurezza.

Informazioni: Empoli Musei, tel. 0571 76714, empolimusei@comune.empoli.fi.it

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa