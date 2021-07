Offre crack al poliziotto in borghese, denunciato 24enne

Prima ha concluso un affare con un cliente, poi, senza rendersene conto, ha proposto del crack a un altro al poliziotto in borghese che si era avvicinato per fermarlo. È successo nel pomeriggio di ieri (venerdì 30 luglio) nei pressi del sottopasso della fermata della tramvia di via Valfonda a Firenze.

I poliziotti si sono appostati dietro a due uomini che stavano preparando delle monete per acquistare qualcosa in strada. Dopo pochi attimi si è avvicinato un cittadino straniero ed è avvenuto un rapido scambio. La polizia è subito intervenuta, ma quando uno degli agenti si è avvicinato al pusher, quest’ultimo l’ha scambiato per un altro cliente e gli ha offerto una dose di crack in cambio di 15 euro.

Lo spacciatore, 24enne di origini senegalesi, è stato subito denunciato e la droga sequestrata.

Nel frattempo uno dei due veri clienti dello spacciatore denunciato, un 25enne fiorentino, ha raccolto da terra un involucro con all’interno diverse dosi di crack - oltre una decina di grammi - probabilmente abbandonato a terra da una terza persona in fuga alla vista degli agenti.

Appena l’uomo ha recuperato la busta ha esultato, confidando forse in una pesca fortunata, ma come il pusher fermato, anche lui non si era reso conto di essere circondato dai poliziotti in borghese. Il giovane è stato denunciato.