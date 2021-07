Tentata rapina a Firenze, donna resta ferita ma riesce a trattenere la sua borsa: indagini in corso

Questa mattina a Firenze una donna è rimasta vittima di un tentato furto. La polizia è intervenuta in via Torcicoda, all'angolo con via delle Magnolie, per la richiesta di aiuto da parte della 52enne. La donna fiorentina ha raccontato ai poliziotti che mentre si stava incamminando verso la tramvia, è stata assalita da un uomo, che l'ha colta di sorpresa afferrandola per il collo e colpendola più volte sulle braccia. Il tentativo di strapparle la borsa non è andato a buon fine poiché la 52enne l'ha tenuta stretta a sé e il malvivente, probabilmente magrebino, non è riuscito a portarla via.

A soccorrere la donna è stato un agente della polizia ferroviaria, libero dal servizio, e allertato dalle sue urla. Ferite e graffi ad entrambe le braccia per la 52enne che è stata trasportata all'ospedale di Torregalli. Sono in corso le indagini della polizia.