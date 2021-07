Un Dante di Lego a Figline e Incisa

Di ritratti del Sommo poeta se ne vedono tanti, con indosso l’inconfondibile abito rosso e la corona d’alloro in testa. Ma un Dante fatto di mattoncini Lego è una vera rarità. O, in questo caso, una costruzione d’artista: quella da circa 25mila pezzi che Fabio Bertini, “mastro costruttore” Lego, ha assemblato dal vivo ieri sera, durante l’ultimo appuntamento stagionale con “Bambini in piazza Ficino”, l’evento settimanale dell’Estate FIV 2021 dedicato ai più piccoli che nel corso di sei serate ha registrato quasi 1.000 partecipanti, risultando sempre tutto esaurito. Il Comune di Figline e Incisa Valdarno ha deciso di donare l’insolito mezzobusto al Club del mattoncino, l’associazione con sede a Figline che promuove l’uso creativo dei Lego per grandi e piccini.

Bambini di ogni età si sono alternati alle ceste piene di mattoncini per smontare e rimontare le loro creazioni nel corso della serata di giovedì 29 luglio. Nel frattempo l’ospite speciale della serata

completava la sua opera, una costruzione che ha richiesto quasi due mesi di progettazione e lavoro e che ieri sera, un pezzo dopo l’altro, Bertini ha finalmente concluso sotto lo sguardo divertito di tutti i presenti. Un modo per omaggiare Dante nell’anno in cui ricorre il 700° anniversario della morte.

Fabio Bertini, nato e cresciuto in Romagna, si appassiona fin da bambino al mondo delle costruzioni, passione che non smetterà mai di coltivare. Parallelamente agli studi universitari colleziona, progetta e crea grandiose costruzioni. Un esempio per tutte? Una spettacolare ruota panoramica alta 3 metri, composta con oltre 28.000 pezzi. Un costruttore da record, insomma, non solo per la sua creatività: è infatti entrato nel Guinnes World Record per essere il proprietario della più grande collezione di minifigure Lego al mondo, 4.410 pezzi, tutti differenti l’uno dall’altro, catalogati e identificati.

Una passione dalla quale è nata un’azienda di successo. Bertini cercava infatti una protezione adeguata per esporre e trasportare i suoi personaggi tenendoli al riparo dalla polvere e dall’usura. Alla fine ha deciso di fare da sé, brevettando un box trasparente di plastica delle misure adatte. Ha fondato la FaBiOX, impresa diventata in pochi anni un riferimento per gli appassionati di tutto il mondo, dagli Stati Uniti al Giappone, dall'Australia a Singapore.

Il Dante di Lego verrà ora esposto nella sede del Club del mattoncino come pezzo pregiato della collezione dell’associazione che da oggi porterà il Poeta in giro per fiere ed esposizioni di settore.

“Non c’era un modo migliore per chiudere questo ciclo di appuntamenti. Per la prima volta è stato proposto un programma tutto dedicato ai bambini nella piazza centrale di Figline, formula che si è subito dimostrata vincente, con il tutto esaurito in ciascuna delle sei serate e quasi 1.000 presenze complessive, il massimo che le limitazioni anti-contagio consentivano. Merito di un programma sempre nuovo e stimolante che ha incontrato i gusti di grandi e piccini, per il quale ringrazio, a nome dell’Amministrazione, Jet’s Group che ne ha curato l’organizzazione. Un ringraziamento va poi ai commercianti che hanno aderito alle aperture dei negozi del giovedì sera. È bello poter tornare a vivere il nostro centro storico e raccogliere la soddisfazione dei tanti cittadini venuti a trascorrere qualche ora di relax e socialità all’aria aperta nella parte più vitale e identitaria della nostra città”, spiega il vicesindaco con delega ai centri storici Enrico Buoncompagni.

Fonte: Comune di Figline e Incisa Valdarno - Ufficio stampa