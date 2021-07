Us Limite e Capraia nell'élite: sarà nell'orbita della Juventus

Importante accordo per la società Us Limite e Capraia, che diventa a partire dalla stagione 2021/2022 un centro di formazione della Juventus Fc. La società giallorossa, nei giorni scorsi, ha sottoscritto i documenti ed entra a far parte del circuito delle 20 squadre a livello nazionale sotto l'egida bianconera.

Dopo un anno circa di interlocuzione, adesso è ufficiale e si tratta di un'opportunità unica per la crescita e lo sviluppo del club, con a breve rilevanti novità in termini di investimenti sulla formazione calcistica, psicofisica e umana dei giovani giocatori da parte dei bianconeri e di riflesso da parte dell'Us Limite e Capraia, che aggiunge un ulteriore tassello al proprio percorso di strutturazione e maturità.

"Sono molto contento che, dopo quattro anni di duro lavoro, siamo riusciti assieme al presidente Maurizio Falco ad ottenere questo grandissimo traguardo. L’Us Limite e Capraia entra nell'orbita del club che ha lavorato meglio in Italia negli ultimi anni e tutto ciò farà crescere tantissimo la nostra società e i tesserati dal punto di vista calcistico e non solo. Voglio ricordare che il nostro grande obiettivo, oltre a creare calciatori, è quello di far diventare i giovani atleti degli uomini di valore che possano affrontare il loro futuro nel migliore dei modi e noi vogliamo aiutarli a perseguire i loro sogni", commenta il vicepresidente Alessio Michelucci.

Fonte: Ufficio stampa