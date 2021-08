Neonata positiva al Covid, è in rianimazione al Meyer

È ricoverata al Meyer una bambina di due mesi e mezzo positiva al Covid. La piccola, nata prematura e proveniente dalla provincia di Massa Carrara, è risultata positiva al virus trasmesso dai genitori, in attesa della prima dose di vaccino. La bambina è in rianimazione ma in via del tutto precauzionale.

Lo scorso 29 luglio la piccola era arrivata al pronto soccorso dell'ospedale Apuane. Subito è stata visitata da una pediatra che, scrive l'Asl Nord Ovest, "ha riscontrato la presenza di febbre e di un inizio di problemi respiratori, ma non di polmonite".

Una volta confermata la positività al Covid-19 è stato concordato il trasferimento a Firenze. Il trasporto è stato organizzato ed effettuato, secondo gli standard del trasporto protetto Covid, dall’equipe della Neonatologia e Pediatria dell’ospedale Apuane diretta dal dottor Graziano Memmini.

La bambina è arrivata al Meyer intorno alle ore 18 del 29 luglio ed è stata ricoverata in via precauzionale, in isolamento, nella Terapia intensiva dell’ospedale fiorentino.