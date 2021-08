Caffè della Versiliana, ospite Manuela Kustermann

Ma sul teatro d’avanguardia, venerdì 6 agosto alle 18, il Caffè della Versiliana ospiterà una serata alla quale parteciperanno MANUELA KUSTERMANN, attrice simbolo di quel teatro e accanto a lei tutta una serie di attori, registi, organizzatori di quella mitica stagione: Ulisse Benedetti, Bruno Mazzali, Valentino Orfeo, Mauro Barabani, Maria Bosio, ma anche Andrea Mancini e David De Filippi, che farà gli onori di casa.

Negli anni che dal 60 arrivano agli 80, Roma ma anche il resto d’Italia furono invasi da una straordinaria stagione di azioni, che non erano soltanto teatro, coinvolgevano direttamente la vita delle persone, fossero esse attori, ma anche spettatori, tutti presi da una vera furia creativa.

Di quegli anni fecero parte in molti che oggi non ci sono più o che ad un certo punto hanno cambiato luogo di lavoro, sto pensando ad esempio a Carmelo Bene, a Luca Ronconi, a Laura Morante, a Roberto Benigni, Carlo Verdone, Sergio Castellitto e a tantissimi altri che, pur non negando questa importante parentesi formativa, sono andati da altre parti, hanno cercato altrove il successo e la vita in genere.

Sono diventati direttori di teatri e di film, hanno magari vinto l’Oscar, dedicando uno dei loro film migliori - sto pensando a Benigni e al suo “Il piccolo Diavolo” con Walter Matthau (1988) - proprio a Donato Sannini, un poeta maledetto, un pazzo scatenato con il quale Roberto aveva fatto il suo viaggio verso Roma nel 1972, ad appena vent’anni, facendo esplodere il suo genio comico proprio negli spettacoli di Sannini. Insieme a loro c’erano altri due monumenti, cioè Carlo Monni e Aldo Buti, il grande scenografo che curò proprio la scenografia di molti dei loro primi spettacoli, ma appunto anche quella del “Piccolo Diavolo”.

Di quegli anni si mostrano adesso centinaia di scatti inediti tratti dall’archivio di Piero Marsili Libelli, quello che tra l’altro è un fotografo di guerra.

Il libro "immagini dall'altro mondo. Il teatro delle Cantine Romane". La conchiglia di Santiago 2020, pubblica le fotografie straordinarie che raccontano un’epoca, una stagione non solo del teatro.

Di questo si parlerà nell’incontro al Caffè della Versiliana, assolutamente da non perdere.

Fonte: La conchiglia di Santiago - Ufficio stampa