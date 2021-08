Circusbandando in scena a Palaia e Chianni

A CHIANNI, in Piazza 4 Novembre alle 21,15 di Martedi 3 Agosto, Paco Paquito e Celestina presentano uno dei loro più apprezzati lavori, l’ultima creazione dedicata interamente al mondo digitale CHIP, CHAT, TABLET e BACKUP! Il mondo digitale perché non ci faccia male anche senza il cellulare noi possiamo respirare

A PALAIA invece Mercoledi 4 alle ore 21,30 Paco Paquito e Celestina chiudono nello splendido spazio di Villa dal Borgo la rassegna “I Mercoledi con CIRCUSBANDANDO” sviluppata una volta a settimana nell’intero mese di Luglio Lo spettacolo in programma per quest’ultimo appuntamento sarà“ SCIABADì SCIABADAI Usa e Getta Mai Mai Mai” un lavoro interamente dedicato alla Raccolta Differenziata dei Rifiuti o meglio a non creare rifiuti.

A Palaia, Villa dal Borgo telefonare per prenotazione cena 340 389 67 60

Fonte: Ufficio stampa