Guasto a Empoli Est, attività senza energia elettrica

Un guasto a un cavo delle distribuzione della rete elettrica ha tolto l'energia a alcune attività in zona Empoli Est. Alcuni stabili - tra cui Brico, Burger King, Sinergy e Trony - sono al momento senza elettricità.

Il guasto è avvenuto verso le 17 di oggi, domenica 1 agosto. Non sono note le cause del malfunzionamento, ma sono al lavoro gli operai di e-Distribuzione per ripristinare la linea elettrica.

Sono stati allertati anche i vigili del fuoco di Empoli per il fumo che proveniva dalla torretta dove si trovano i cavi. Nessuna delle attività coinvolte, al momento, è in grado di andare avanti col consueto programma di lavoro. Si attendono aggiornamenti nelle prossime ore.