Hashish e marijuana nelle siepi vicino la stazione di Empoli

Sono stati trovati e sequestrati a Empoli 8,3 grammi di hashish e 4,5 di marijuana. Lo stupefacente era nascosto tra le siepi vicino alla stazione lungo via Buozzi. I carabinieri hanno trovato il tutto e lo hanno sequestrato.

L'operazione rientra in una serie di controlli del centro empolese, sia per contrastare lo spaccio sia per verificare il rispetto delle norme anticovid.

Nella tarda serata di ieri (sabato 31 luglio) è stato infatti effettuato il controllo di persone sia a piedi sia in auto. In totale sono state controllate 40 persone e effettuate quattro perquisizioni personali e veicolari.