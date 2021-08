Un piccolo elicottero privato ha tentato un atterraggio di emergenza in un campo in provincia di Pisa e ha avuto un incidente. Il pilota, unico occupante, è un 55enne della provincia di Cuneo e si trova attualmente in ospedale.

Il fatto è avvenuto alle 11 di domenica 1 agosto a Vicopisano, sulla Francesca Nord che porta a Bientina. Sono intervenuti i vigili del fuoco di Cascina assieme ai sanitari inviati dal 118. Il mezzo è stato messo in sicurezza.