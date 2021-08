Marcell Jacobs oro nei 100 metri, esulta anche Lucca

Marcell Jacobs ha vinto la medaglia d'oro nei 100 metri a Tokyo 2020 ed è uno dei migliori momenti della storia dello sport italiano. Il 27enne di Desenzano del Garda ha spaccato tutto e tutti, ha sbaragliato la concorrenza e in finale ha dominato sui 100 metri prendendosi l'oro. E a esultare è anche Lucca.

Già nelle ore scorse aveva messo a segno il record europeo in semifinale con 9.84, ma in finale con calma e sangue freddo ha ottenuto il massimo risultato nella storia dell'Italia in questa disciplina, peraltro alla prima finale olimpica per la nostra nazione.

Sono ore splendide per l'atletica italiana e, in piccolo, anche per quella toscana. Jacobs è nato a El Paso (Texas, USA), ma è cresciuto sul Garda e tra il 2012 e il 2014 ha gareggiato in Toscana. Per quasi tre anni è stato un atleta della Virtus Lucca, con cui ha veramente spiccato il volo mettendosi in mostra quando era da poco maggiorenne. L'Atletica, quella con la A maiuscola, passa anche da Lucca e dallo strepitoso, indimenticabile, eccezionale oro di Marcell Jacobs.