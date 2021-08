Omaggio a Astor Piazzolla in piazza a Porcari

Agosto porta sul palco di piazza Felice Orsi un eccezionale appuntamento infrasettimanale dell'Estate porcarese.

Martedì (3 agosto) alle 18,30 torna lo stupore delle storie animate da Madame Manidoro. Ai più piccoli sarà narrata l'antica storia popolare di Cola Pesce con l'aiuto del tabellone del cantastorie e di un burattino che vestirà i panni del protagonista: un bambino diverso dagli altri, che non vuole né correre né giocare ma soltanto nuotare.

Sempre martedì, ma alle 21,30, Porcari renderà omaggio al compositore argentino di origini lucchesi Astor Piazzolla, nel centenario della nascita. Lo farà attraverso uno spettacolo musicale con immagini, Piazzolla Opera & Film, proposto dal centro di promozione musicale Animando. Dopo i 'saluti di casa' affidati a un breve intervento iniziale eseguito dalla Filarmonica Catalani e dalla Catalani Young Band di Porcari, la scena sarà affidata alla cantante Indra Bocchi, al flautista Filippo Rogai, al chitarrista Adrian Fioramonti, al pianista Fabrizio Datteri e al bassista e contrabbassista Francesco Lorenzetti.

La musica di Piazzolla ha una spiaccata vocazione visiva ed evocativa, con ben 44 opere scritte per il cinema tra il 1949 e il 1987 in Europa e in Sudamerica: ne sarà proposta un'antologia significativa, insieme a una serie di estratti dall’Opera Maria de Buenos Aires, dedicata a una delle voci italiane più famose, Milva.

Tutti gli appuntamenti si svolgeranno nel rispetto delle regole anticontagio. È consigliato presentarsi con almeno 15 minuti di anticipo. La prenotazione è obbligatoria su Eventbrite (sito web o app): sarà sufficiente selezionare l'evento di interesse dopo aver digitato nella barra di ricerca 'Estate porcarese' e seguire la procedura di registrazione guidata.

Fonte: Ufficio stampa