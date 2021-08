Giovanissimi picchiano e rapinano un 15enne e un 16enne a Viareggio

Aggressione con due persone ferite a Viareggio, un nutrito gruppo di adolescenti avrebbe colpito due coetanei per rubare lo scooter alle vittime. Alle 5 di oggi, domenica 1 agosto, in piazza D'Azeglio alcuni giovani hanno accerchiato e poi aggredito un 15enne e un 16enne. La gang ha rubato lo scooter ai due ragazzi, che sono finiti al pronto soccorso dell'Ospedale Versilia con lievi lesioni. Il commissariato sta analizzando le immagini delle telecamere. Indagini in corso. Al momento non si conosce il numero di persone all'interno del gruppo criminale ma pare si tratti di decine di giovani.