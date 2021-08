Giovane bagnante muore annegato a Cala del Leone

Un trentenne è morto annegato a Livorno. L'uomo si è buttato in mare verso le 13 di oggi, domenica 1 agosto, ma non è riuscito a tornare a riva ed è annegato. Il fatto è avvenuto a Cala del Leone, la spiaggia a sud della città che si trova vicino a Calafuria. Il mare era molto mosso a causa del forte vento di libeccio.

Per cercare di soccorrere il giovane sono intervenuti anche i sommozzatori dei vigili del fuoco, ma per lui non c'è stato niente da fare. Il corpo è stato recuperato dalla guardia costiera, mentre la constatazione di decesso è stata fatta dal medico intervenuto con la Pubblica assistenza di Livorno.