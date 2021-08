Truffa online nel Casentino, denunciato 43enne

Ha trovato sul web un cellulare a buon prezzo, ma è stato truffato. Un 43enne di Napoli è stato denunciato per aver raggirato un 62enne del Casentino. La vittima aveva trovato lo smartphone nella sezione marketplace di Facebook. Si era accordata col venditore per il pagamento di duecento euro, ma senza mai ricevere l'oggetto. I carabinieri di Bibbiena hanno indagato e identificato il 43enne, non nuovo a casi del genere. Il truffatore è stato denunciato e si è scoperto che percepisce il reddito di cittadinanza, che verosimilmente verrà revocato.