Abc, resta anche Steve Tavarez

Uno dei giovani che nello scorso campionato, e nelle difficoltà dovute all’emergenza sanitaria, ha risposto presente dando il suo fondamentale contributo alla causa castellana. Per questo, e per la crescita mostrata nelle ultime stagioni, non poteva che essere confermato: Steve Tavarez sarà ancora gialloblu. Ala classe ’99, in maglia Abc è nato e cresciuto svolgendo tutto il percorso del minibasket e delle giovanili fino al debutto in prima squadra, di cui ormai è parte integrante.

“Sono felice di restare in questo gruppo – commenta Steve -, un gruppo che negli ultimi anni si è consolidato cercando di portare in alto il nome della società. Abbiamo sempre messo in campo cuore ed orgoglio, come penso sia stato evidente nell’ultima stagione, raggiungendo dei bei traguardi sia a livello singolo che di squadra. Quest’anno il ritorno di alcuni giocatori fondamentali concorre a creare ancora più entusiasmo perché possiamo finalmente riprendere il percorso che abbiamo iniziato tutti insieme e che l’emergenza sanitaria ci ha costretto ad interrompere. Ci tengo – conclude – a fare l’in bocca al lupo ad un grande amico come Federico Daly, che si appresta ad intraprendere una nuova avventura, mentre per quanto ci riguarda ci impegneremo ad inseguire i nostri obiettivi e regalare ancora emozioni al pubblico che ci ha sempre seguito con grande affetto”.

Fonte: Abc - Ufficio Stampa