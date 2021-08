Appello Fratres Prato: "Prima di partire dona il sangue"

In questo periodo, più che mai, si registra la necessità di sangue. La Fratres di Prato invita tutti i cittadini a fare un gesto semplice ma quanto mai importante prima di partire per le vacanze: donare il sangue. E tra coloro che hanno risposto all'appello ci sono i Rossi di Santa Trinita della Palla Grossa. Sabato scorso in dodici si sono presentati al centro trasfusionale dell’ospedale Santo Stefano: 7 di loro hanno donato il sangue e 5 hanno fatto la preselezione come nuovi donatori.

«Donare sangue aiuta a salvare vite umane. Prima di partire per le ferie e godersi il meritato riposo pensiamo anche a coloro che hanno bisogno – commenta il presidente provinciale del Gruppo Fratres di Prato Alessandro Gavagni -. Il bisogno di sangue non va mai in vacanza, l'invito è dunque rivolto a tutti a fare un gesto di amore e solidarietà e andare a donare, così da contribuire a superare l'emergenza sangue». Il meteo del sangue curato dal Centro regionale della Toscana segnala attualmente una grave carenza per quasi tutti i gruppi sanguigni.

Per informazioni e prenotare la donazione è possibile contattare la segreteria della Fratres chiamando il numero 0574 609730 (lunedì – sabato dalle 8,30 alle 12); mandando una mail a info@fratres.prato.it; inviando un messaggio WhatsApp al numero 366 4323527; scrivendo un messaggio sulla pagina Facebook o Instagram della Fratres di Prato. Ricordiamo che tutti possono donare, anche chi non lo ha mai fatto e non è iscritto alla Fratres. Per farlo occorre avere tra i 18 e i 65 anni, pesare più di 50 chili ed essere in buona salute.