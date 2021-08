Auto in fiamme e 68enne ustionato: incendio "con mistero" in via del Bronzino

Desta più di qualche perplessità il racconto dell’uomo di 68 anni che ieri in via del Bronzino, a Firenze, è rimasto avvolto dalle fiamme e soccorso dal provvidenziale intervento di un passante,

Il 68enne, costretto sulla sedia a rotelle, ha riportato gravi ustioni ma non sarebbe in pericolo di vita; solo la prontezza del soccorritore “per caso”, che lo ha spinto all'interno di una fontana condominiale per spegnere il fuoco, ha evitato il peggio.

Il ferito avrebbe raccontato agli agenti di polizia di essersi bruciato accidentalmente con una bottiglia di alcol, incendiatasi mentre lui accendeva una sigaretta.

Quello che sembrerebbe un incidente dovuto alla scarsa attenzione, però, potrebbe nascondere ben altro: sempre in via Bronzino, alla stessa ora e a poca distanza da dove è stato soccorso il 68enne, un'auto in sosta è andata distrutta da un incendio di probabile origine dolosa.

Interrogato dai poliziotti, l’uomo ha negato qualsiasi legame con l’incendio della macchina. La polizia sta conducendo le indagini sui due episodi.