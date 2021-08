Autofficina senza autorizzazioni per smaltimento rifiuti, denunciato il titolare

Da rivendita di auto usate aveva messo in piedi una vera e propria autofficina senza avere autorizzazione. I carabinieri forestali di Ceppeto sono intervenuti a Firenze assieme alla polizia stradale nei locali in possesso di un uomo di origine albanese.

In particolare erano presenti, per quanto riguarda i rifiuti pericolosi, circa 350 chilogrammi di olio esausto, un centinaio di filtri olio esausti, quindici batterie per auto esauste; per quanto riguarda i rifiuti non pericolosi, rinvenivano un fusto contenente scarti metallici come dischi di freni, pistoni fuori uso, pasticche di freni, bombolette spray esauste, due cassoni in ferro al cui interno erano depositati rifiuti costituiti da lunotti rotti, paraurti, pneumatici fuori uso.

L'uomo non ha saputo fornire alcuna documentazione che attestasse la corretta gestione dei rifiuti presenti, come il Registro di carico e scarico dei rifiuti e i Formulari di identificazione rifiuti (FIR). Dopo il sequestro, l'uomo è stato denunciato per attività di gestione illecita di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi e sanzionato per l'assenza di autorizzazioni.