Bilancio, la maggioranza Pd-Questa è Empoli approva i fondi per scuola, sport ed energia

Nel consiglio comunale di Empoli di giovedì 29 luglio sono stati approvati importanti atti, contenuti in una delibera di bilancio in cui vengono impegnate risorse a favore in particolare del mondo della scuola e dello sport: “Il rientro in classe in sicurezza a settembre deve essere la priorità per ogni amministrazione pubblica in questo particolare momento storico: siamo fortunati che nella nostra città sindaco e giunta abbiano ben chiaro l’obiettivo e gli ingenti investimenti stanno lì a dimostrarlo- afferma Andrea Faraoni, presidente della commissione bilancio e capogruppo di Questa è Empoli -Parallelamente non va dimenticato l’ambito sportivo che forse ha sofferto più di tutti la fase pandemica: la notizia dello stanziamento di circa 270.000 euro per l’apertura della piscina comunale per tutto il 2021 pone infatti lieto fine ad una telenovela cittadina durata un paio di mesi e permetterà così ad atleti e semplici appassionati di poter svolgere i propri allenamenti sempre nel rispetto delle prescrizioni anti-Covid”.

“Abbiamo anche approvato un regolamento riguardante l’installazione di cappotti termici sulle facciate degli edifici – spiega Simone Falorni, capogruppo del Partito democratico – Il fine è quello di incentivare su territorio comunale gli interventi di efficientamento energetico, in particolare la posa di cappotto termico sui prospetti dei fabbricati, in attuazione della normativa nazionale al momento vigente, dettando determinate prescrizioni per immobili con un certo grado di valore e protezione, per quegli edifici affaccianti su pubblica via, per il rispetto della normativa nazionale in materia di barriere architettoniche. È un regolamento frutto anche di un tavolo tecnico permanente di confronto coi rappresentanti degli ordini professionali più interessati dall’argomento, che, è stato garantito dall’amministrazione comunale, proseguirà anche in futuro per tentare di dettagliare e sciogliere determinati nodi che in materia edilizio-urbanistica non mancano mai, sui più disparati argomenti, trattandosi di norme in continuo aggiornamento”.

Fonte: Pd Empolese Valdelsa