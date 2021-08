Buoni pasto digitali a Certaldo, come ottenerli

Ultimi giorni per effettuare l'iscrizione al servizio mensa per le bambine e i bambini che frequentano le scuole di Certaldo. Per effettuare la procedura è attivo il portale e-civis, accedendo tramite l'utilizzo dello Spid - Sistema pubblico di identità digitale. La scadenza è fissata per venerdì 6 agosto 2021.

E' stato infatti avviato il progetto di informatizzazione dei buoni mensa attraverso l’introduzione di un 'conto elettronico prepagato', servizio completamente integrato con la piattaforma abilitante PagoPA, prevista dalla normativa vigente: ogni famiglia avrà un conto elettronico in cui caricare i buoni per il proprio figlio. Dal conto verrà detratto automaticamente il costo del singolo pasto consumato. Il sistema introduce inoltre la possibilità di ricaricare il conto elettronico online, mediante un apposito portale web disponibile 24 ore al giorno o recandosi dagli esercenti accreditati al Nodo dei pagamenti PagoPA.

Il conto elettronico potrà essere ricaricato collegandosi al portale dell’ente www.comune.certaldo.fi.it o direttamente sul portale https://certaldo.ecivis.it con le credenziali di accesso collegandosi al link “Esegui Ricarica”, oppure rivolgendosi a uno degli sportelli del circuito PagoPA presenti su tutto il territorio italiano, presentando la lettera di pagamento stampata, ovvero il bollettino di pagamento che si ottiene collegandosi al portale https://certaldo.ecivis.it. In alternativa, la lettera di pagamento potrà essere mostrata agli sportelli del circuito PagoPa dal proprio smartphone. Il Comune potrà inoltre inviare, se in possesso del numero di cellulare o indirizzo mail del familiare intestatario del conto, comunicazioni tramite sms o mail riferite per esempio a eventuali interruzioni del servizio o altre informazioni urgenti. Solo in caso di mancato pagamento, il Comune potrà decidere di inviare un sollecito mediante sms.

Informazioni e documentazione sono disponibili sul sito internet del Comune di Certaldo, www.comune.certaldo.fi.it.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa