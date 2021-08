Bus-navetta tra il centro di San Casciano e l'area Stianti

Il Comune di San Casciano in Val di Pesa ha attivato un servizio di trasporto gratuito per tutti coloro che utilizzano il parcheggio Stianti o risiedono nel complesso residenziale fino al ripristino della funzionalità degli ascensori sui quali sono in corso lavori urgenti di manutenzione.

Il servizio è in partenza da via Terracini (nei pressi del numero civico 22) ed è disponibile tutti i giorni, ogni venti minuti, dalle ore 8 alle ore 12 e dalle ore 16 alle ore 19. Il busnavetta conduce al centro storico con fermate al Terminal Bus parcheggio Stianti e a piazza della Repubblica. Per le relative informazioni è possibile contattare direttamente l’autista: sig. Graziano 348.6822056.

Per i cittadini con esigenze speciali l’amministrazione comunale ha attivato in collaborazione con la Misericordia di San Casciano un secondo veicolo attrezzato e funzionale al trasporto di soggetti con disabilità prenotabile a chiamata tutti le mattine dal lunedì al venerdì e il pomeriggio nei giorni lunedì e giovedì. Tale servizio è disponibile da domani, martedì 3 agosto. I cittadini interessati possono contattare il numero dedicato: 335.1244658.

Fonte: Comune di San Casciano in Val di Pesa - Ufficio stampa