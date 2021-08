Centenario della scomparsa di Enrico Caruso, Gandola: "Onoriamo il tenore dei tenori"

"Oggi tutta l’area metropolitana ricordi ed onori Enrico Caruso, il “tenore dei tenori”, che trascorse molti anni della sua vita sulla collina di Bellosguardo a Lastra a Signa".

Così si esprime Paolo Gandola, consigliere metropolitano di Forza Italia – centrodestra per il cambiamento in occasione dell’anniversario del centenario della scomparsa del tenore partenopeo.

"Con la sua esaltante e strepitosa carriera Enrico Caruso ha dato lustro al nostro Paese calcando i palcoscenici più prestigiosi di tutto il mondo, una vera e propria potenza della lirica tanto che l’ascolto delle sue incisioni riescono ancora oggi a toccare il cuore. Un uomo di grande umanità, dalla voce ineguagliabile, un grande artista del Novecento tra i più famosi nella storia della musica internazionale".

"Nel continuare a promuovere i diversi eventi già in cartellone per l’anniversario – ha precisato il consigliere metropolitano – la Città Metropolitana di concerto con l’amministrazione comunale di Lastra a Signa si adoperi fin da ora in vista di un altro anniversario eccellente che sarà celebrato tra nel 2023: i 150 anni della nascita del tenore dei due mondi".

Fonte: Città Metropolitana - Ufficio Stampa