Cia Toscana Centro è "Fruttuosa": sostegno all’imprenditoria agricola del terzo settore

L’agricoltura sociale ha fatto passi da gigante negli ultimi anni passando dalla terapia, importante e necessaria comunque in alcuni casi, all’inserimento e quindi dall’integrazione alla inclusione, ma per andare oltre è necessario creare una rete compatta di volontà e di intenti, per questo Cia Toscana si era fatta promotrice della sottoscrizione di una Carta di Intenti fra istituzioni e imprenditoria agricola e sociale per promuovere, valorizzare e sostenere l’agricoltura sociale”. Lo ha sottolineato Enrico Vacirca, intervenendo per Cia Toscana Centro, all’evento finale del progetto “La Fruttuosa”, finanziato con l’8 per mille della Chiesa Valdese, che si è svolto alla “Casa Cares”, una foresteria della Chiesa Valdese a Reggello.

“La figura dell’imprenditore agricolo, singolo o associato – ha aggiunto Vacirca -, è quella che può dare continuità e sostenibilità ad un progetto di agricoltura sociale, del resto stabilito anche dalla legge 141/2015”.

La Fruttuosa è stato un percorso di inserimento socio-educativo destinato a giovani e adulti in situazione di marginalità sociale in carico ai servizi sociali e sanitari del territorio.

Le attività di “Casa Cares” cono state presentate da Barbara Imbergamo e le attività del Progetto da Ruben Caliandro, in rappresentanza del Capofila del progetto e cioè, Coop.21 cooperativa sociale, e Roberto Cellai. Il sindaco di Reggello, Piero Giunti, si è fatto portavoce dei saluti istituzionali, plaudendo ai risultati del progetto.

Andrea Pagliai, agricoltore Cia, che era in rappresentanza dell’Associazione Popular, partner operativo del Progetto ha detto: “Il ruolo fondamenta del terzo settore che mette a disposizione Educatori Professionali, è indispensabile affinché le aziende agricole si avvicinino alla agricoltura sociale, poiché gli agricoltori non hanno né le competenze, né spesso il tempo per seguire le persone affidate. Rendere strutturale la presenza dei tutor in campo è fondamentale per dare continuità a progetti di inserimento”.

Fonte: Ufficio Stampa