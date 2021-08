Compravendite e mutui nel 2021: cosa c’è da sapere?

Vuoi ottenere informazioni precise in merito ai mutui nel 2021 oppure scoprire cosa sapere sulle compravendite?

Non preoccuparti, in quanto ti forniremo tutto quello di cui hai bisogno in questo articolo.

L'evoluzione del mercato immobiliare nel 2021

Già durante i primi mesi di questo nuovo anno, si sono manifestati parecchi cambiamenti per quanto riguarda la compravendita e mutui nel 2021.

Se prima della pandemia infatti, questo settore ha vissuto un grande momento di stasi, ora l'aumento dei mutui e delle compravendite è schizzato alle stelle, in quanto il mercato si sta riprendendo ed è possibile ottenere delle agevolazioni più convenienti per chi decide di acquistare casa.

Tecnocasa ha stilato un rapporto ben preciso che ha permesso di analizzare i dati riportati in quest’ultimo anno, dove nel primo trimestre sono state acquistate circa 20.000 case in più rispetto al passato, dati che sono aumentati nei mesi successivi e che si mantengono in rialzo nonostante il trascorrere del tempo.

Tutto questo ha permesso a moltissime persone di acquistare la casa dei propri sogni senza spendere ingenti somme di denaro grazie alla presenza di molte agevolazioni e aiuti da parte dello Stato, che non hanno fatto altro che facilitare l’apertura e l’accensione dei mutui.

Le agevolazioni in corso

Prima di focalizzarsi su cosa sapere sulle compravendite, è bene rammentare che, nella maggior parte dei casi, tutti coloro che acquistano casa ricorrono alla tipologia del mutuo non solo per l'acquisto ma anche per la ristrutturazione.

Questo permette di ottenere importanti detrazioni soprattutto sull’acquisto della prima casa che, in alcuni casi, può comportare la richiesta del mutuo al 100%, cifra che copre ogni tipo di spesa prevista al momento dell’accensione di questo atto.

Se ti sei chiesto cosa sapere sui mutui 2021 devi sapere che è possibile richiedere delle agevolazioni che possono fare riferimento su tassi di interessi medi variabili o fissi, in base a ciò che uno decide in sede di contratto.

Qualora infatti non si vogliano ricevere sorprese e si è disposti a pagare ogni mese la stessa cifra per quanto riguarda gli interessi, è meglio ricorrere alla tipologia di tasso fisso, mentre nel caso in cui ci si voglia affidare all’andamento del mercato immobiliare, è consigliabile optare per quello variabile che in alcuni casi può risultare più conveniente oppure più costoso.

Le novità previste dal sistema

Tra le novità più importanti che riguardano compravendite e mutui nel 2021, esiste l'opportunità di richiedere questa tipologia di finanziamento presso banche o istituti creditizi che devono adattarsi alle nuove regole entro 30 giorni dalla loro pubblicazione.

In base a quanto dichiarato inoltre, sono previsti molti altri fondi per quanto riguarda il 2022, così come sono state predette moltissime agevolazioni per quanto riguarda il pagamento delle misure catastali, ipotecarie e di registro.

In ogni caso, dopo aver scelto la tipologia di finanziamento che più preferisci, dovrai rivolgerti obbligatoriamente alla figura del notaio, un professionista che si appurerà delle condizioni dell'immobile che desideri acquistare e apporrà la firma sul contratto per renderlo legittimo, facendo sì che tu venga riconosciuto come proprietario della casa anche a titolo di legge.