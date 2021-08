Festa de L'Unità di Capraia e Limite, arrivano Orlando e i lavoratori Gkn

Alla Festa de L’Unità di Capraia e Limite, iniziata ieri e che andrà avanti fino a martedì 10 agosto presso la zona sportiva di Limite sull’Arno (via P. Togliatti), arriva un super ospite.

Si tratta del ministro del lavoro e delle politiche sociali Andrea Orlando.

Domani, martedì 3 agosto, una serata dedicata al lavoro e ai diritti insieme al ministro ci saranno infatti i lavoratori della GKN, licenziati improvvisamente dall’azienda con una e mail, un caso divenuto nazionale per l’arroganza e la mancanza di scrupoli dimostrata dagli imprenditori a capo della GNK. Sarà presente anche il sindaco di Campi Bisenzio, Emiliano Fossi, da subito al fianco degli operai e anche rappresentanze sindacali. Modererà l'incontro dal titolo "Italia, repubblica fondata sul lavoro-attualità e sviluppi con focus sul caso Gkn", il giornalista Marzio Fatucchi, del "Corriere Fiorentino".

Mercoledì 4 agosto l’assessore regionale alla sanità Simone Bezzini e il presidente della commissione sanità del Consiglio regionale della Toscana Enrico Sostegni daranno vita all’incontro "La salute in Toscana: situazione e prospettive". Si parlerà dei temi cruciali della sanità toscana, dalla gestione della pandemia da Covid-19 e della campagna vaccinale in corso fino alle prospettive e progetti futuri, con focus sugli investimenti nelle strutture e nel personale sanitario. Modererà il dibattito Edoardo Antonini.

Il 6 agosto il senatore Dario Parrini, presidente della Commissione affari costituzionali del Senato, interverrà sul tema “Le riforme nel Paese che cambia” facendo un'analisi a tutto tondo sulle riforme in corso di approvazione, dal ddl Zan, alla riforma della giustizia, all'economia, i vaccini e alle modifiche costituzionali come l'elettorato attivo ai diciottenni per l'elezione dei senatori e la modifica dei regolamenti parlamentari.

Sabato 7 agosto musica con la band limitese "Il Colle”.

Lunedì 9 agosto sarà la volta di Irene Tinagli, europarlamentare e vice presidente del Partito democratico. Con lei si parlerà delle proposte del Pd per la ripartenza del Paese dopo la pandemia. Ad intervistarla sarà Elia Billero, direttore di Gonews e ClivoTv

Gli incontri se non diversamente indicato si terranno alle 21.30.

In ottemperanza a quanto previsto dalle ultime misure decretate dal governo, a partire dal giorno 6 agosto, per accedere alla Festa, sarà necessario essere dotati del Green pass.

Per bar e ristorante ci sarà l’obbligo di prenotazione e coperti ridotti. Prenotazione al 3534309961.

Per la pizzeria "A i' Campo" dell'adiacente Us Limite e Capraia, prenotazioni al 3348204645.

Fonte: Pd Empolese Valdelsa