Aggredisce la fidanzata e le aizza il cane contro: arrestato 24enne

Il fidanzato le aveva aizzato addosso il cane dopo numerose aggressioni che le avevano provocato 30 giorni di prognosi per lesioni e frattura del setto nasale. Per questo l'uomo è stato arrestato: K.S., 24 anni, è già noto alle Forze dell'ordine per reati contro la persona, è finito in carcere a Sollicciano per maltrattamenti in famiglia.

I carabinieri del Norm sono intervenuti in zona Novoli dopo la fine della lite. La donna aveva delle escoriazioni al collo e un vistoso ematoma all'altezza dello zigomo destro, oltre ad un segno di un morso all'avambraccio sinistro e molteplici graffi a quello destro.

Da una ricostruzione dei fatti, la donna aveva subito maltrattamenti da parte del fidanzato da circa un mese. In merito al grave episodio di ieri ha riferito che la lite, nata in casa, era scaturita per motivi di gelosia che lei aveva avuto nei confronti del compagno il quale, la afferrava facendola cadere in terra e stringendole le mani al collo.

La stessa riusciva a liberarsi ma l’uomo continuava a percuoterla in tutto il corpo con calci e pugni. Non contento, le aizzava contro il proprio cane di grossa taglia (razza "Amstaff"), il quale tentava di morderla più volte al braccio destro procurandole fortunosamente solo delle lievi escoriazioni.

La lite, dalla casa è poi proseguita in strada. Inoltre, da approfonditi accertamenti è emerso che lo scorso primo luglio, la vittima aveva subito un’altra grave aggressione da parte del compagno il quale, con uno schiaffo, le aveva cagionato la lesione del timpano, giudicata guaribile con una prognosi di 30 giorni.