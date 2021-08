Furto in appartamento, scompare il gatto: forse è stato rubato

Nel fine settimana da un appartamento a Firenze sono passati i ladri e, da quel momento, il gatto che ci abitava è scomparso. Secondo la polizia, intervenuta sul posto, l'ipotesi più probabile è che il gatto sia scappato dalla porta lasciata aperta dai ladri, magari per lo spavento degli sconosciuti piombati all'improvviso in casa. Ma non sarebbe comunque esclusa una seconda ipotesi, ovvero che i malviventi abbiano portato via l'animale domestico.

Il furto è avvenuto in uno stabile di via Niccolò da Uzzano. Qui i ladri sono entrati anche in un altro appartamento, dove hanno rubato oggetti di valore e mangiato il cibo che si trovava in cucina. In tutti e due i casi non sono stati lasciati segni di scasso e probabilmente le porte sono state aperte con un passepartout.