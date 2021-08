Gkn, i tassisti consegnano bottiglie d'acqua ai lavoratori

Oggi pomeriggio i tassisti del Radio Taxi Firenze 4242 e la società di mutuo soccorso Tassisti Fiorentini hanno consegnato 4050 bottiglie di acqua ai lavoratori della Gkn di Campi Bisenzio, come segno tangibile di solidarietà con la battaglia che i dipendenti della fabbrica stanno combattendo per salvaguardare il loro posto di lavoro.

A coordinare le operazioni di consegna delle casse di acqua minerale sono stati il responsabile marketing di Socota Radio Taxi 4242 Milko Signorini, il presidente della SMS Tassisti Fiorentini, Francesco Fedi e Roberto Speri per i lavoratori della Gkn.

Fonte: Ufficio stampa