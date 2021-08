Mostra Internazionale dell’Artigianato nuovamente in presenza: arriva la conferma

La Mostra Internazionale dell’Artigianato sarà nuovamente in presenza. E' quanto annunciato sulla pagina Facebook di MIDA.

"Dal 23 aprile al 1 maggio 2022, dunque, la Fortezza da Basso aprirà le sue porte per ospitare l’86a edizione di Mostra dell'Artigianato - Firenze. Un vero segnale di ripartenza per il quartiere fieristico, la città di Firenze e tutto il mondo di appassionate e appassionati di artigianato made in Italy".

"Gli spazi espositivi di Firenze Fiera - conclude il post -, grazie al protocollo di sicurezza Firenze Fiera Sicura, offriranno a tutti i partecipanti la possibilità di accedere alla Mostra tutelando la salvaguardia di tutti i presenti".

Info: https://mostrartigianato.it/