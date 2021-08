Museo del Vetro Empoli, lavori al tetto contro le infiltrazioni

A partire da questa mattina, lunedì 2 agosto, il Museo del Vetro, è interessato dai lavori di sistemazione della copertura.

Gli interventi non precluderanno l'accesso al museo, che garantirà gli stessi orari e giorni di apertura, da martedì a domenica dalle 10 alle 19.

L'intervento sull'edificio dell'Ex Magazzino del Sale prevede una prima fase, della durata di 2 settimane, per la messa in sicurezza della copertura, con l'installazione di un ponteggio su via Ridolfi e via Chiara, che restringerà la carreggiata a una corsia senza interdire il passaggio dei mezzi autorizzati in ZTL.

Il ponteggio interessa sia il lato dell'edificio lungo via Ridolfi che quello lungo via Chiara.

A partire dal 23 agosto saranno avviati gli interventi di sostituzione di parti della copertura, che proseguiranno per circa 3 settimane. I lavori si sono resi necessari a seguito al deterioramento di una parte del materiale isolante, che ha creato stradi di discontinuità sul manto in tegole e coppi con conseguente infiltrazione di acqua. Il manto in laterizio sarà completamente mantenuto, sostituendo il solo strato isolante e impermeabilizzante, senza interessare la struttura portante della copertura.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa