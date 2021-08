Olimpiadi: quando Tamberi vinse a Montespertoli e Ferrari istruì le atlete di Montelupo

Con l'arrivo delle Olimpiadi, è tempo di ricordare e celebrare i campioni delle discipline sportive che stanno facendo grande l'Italia.

Nonostante la folta schiera di atleti toscani, i comuni dell'Empolese Valdelsa hanno avuto modo di interfacciarsi con alcuni medagliati di Tokyo 2020 nel corso degli anni. E allora è tempo di celebrare il passaggio alla storia dopo il passaggio dalle nostre zone.

Ad esempio il sindaco di Montespertoli Alessio Mugnaini ha tirato fuori dal cassetto dei ricordi quella volta che la medaglia d'oro ex aequo per il salto in alto Gianmarco Tamberi vinse il Meeting del Chianti con 2.25 m. Allo stadio Molino del Ponte nel 2019 l'atleta delle Fiamme Gialle giunse dopo il ritorno in Italia pochi giorni prima in seguito a una prestazione non brillante a Rabat. Ciononostante si fece valere e non poco, salendo verso l'Olimpo dei campioni con la prestazione eccellente di ieri.

Oggi invece è tempo di ricordare quando la ginnasta Vanessa Ferrari, argento olimpico quest'oggi nel corpo libero femminile, venne a Cecina per uno stage dedicato alle giovani atlete dell'Asp Montelupo Fiorentino.

Vanessa Ferrari, oltre al secondo posto conquistato oggi, è stata campionessa del mondo nel 2006, campionessa europea nel 2007, 7 volte campionessa italiana assoluta; ha partecipato a 4 edizioni delle Olimpiadi, compresa quella attuale. Pechino 2008, Londra 2012 e Rio 2016.

La lezione sicuramente non è stata dimenticata e le giovani atlete di Montelupo sicuramente hanno fatto il tifo per lei in questa nuova giornata di emozioni olimpiche.